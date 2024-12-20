Исполком РФС утвердил бюджет на 2025 год и новое положение по сертификации стадионов

В пятницу, 20 декабря, состоялось очередное заседание исполкома РФС, информирует официальный сайт союза. На нем были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую смету (бюджет) РФС на 2025 год и прогноз годовой сметы (бюджета) РФС на 2026 год.

2.1. Утвердить Стандарт РФС «Футбольные стадионы» в новой редакции.

2.2. Утвердить Положение РФС по сертификации стадионов в новой редакции.

2.3. Ввести в действие документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2. настоящего Постановления, с 1 января 2025 года.

2.4. Начиная со спортивного сезона-2025/26, стадионы, на которых проводятся матчи Чемпионата России по футболу среди команд клубов РПЛ, должны иметь действующий Сертификат соответствия РФС Высшей категории разряда «СИБ» или Первой категории разряда «СИБ».

3.1. Утвердить Правила РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (для получения Лицензии РФС) (ред. 8.0, 2024) и Правила РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (для получения Лицензии УЕФА).

3.2. Утвердить Правила РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации (для получения Лицензии РФС) и Правила РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации (для получения Лицензии УЕФА).

4.1. В соответствии с Требованиями РФС по обеспечению целостности соревнований при осуществлении процедур замены клуба — участника профессиональных соревнований по футболу и его разновидностям (далее — «Требования РФС»), разрешить Ассоциации «Футбольный клуб «Велес» (ОГРН 1167700053564, ИНН 9715247958) начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных Требований РФС.

4.2. В силу пункт 7 статьи 8 Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Исполкома РФС № 214.4 от 20 декабря 2023 года (далее — «Правила РФС по лицензированию женских футбольных клубов), а также в соответствии с Требованиями РФС разрешить Акционерному обществу «Футбольный клуб «Динамо-Москва» (ОГРН 1027700547511, ИНН 7714067099) начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований, а именно чемпионата России по футболу среди женских команд, с соблюдением установленных Требований РФС и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов.

4.3. Поручить Бюро Исполкома РФС в случае успешного прохождения Ассоциацией «Футбольный клуб «Велес» (ОГРН 1167700053564, ИНН 9715247958) и Акционерным обществом «Футбольный клуб «Динамо-Москва» (ОГРН 1027700547511, ИНН 7714067099) процедуры замены клуба — участника профессиональных завершить процедуру по замене клуба — участника профессиональных соревнований.

5.1. Утвердить следующие даты регистрационных периодов 2025 года для всех любительских соревнований, проводимых под эгидой РФС:

— 1-й регистрационный период: с 27 января 2025 года по 31 мая 2025 года;

— 2-й регистрационный период: с 30 июня 2025 года по 20 сентября 2025 года.

5.2. Утвердить следующие даты регистрационных периодов 2025 года для профессиональных соревнований среди женщин, проводимых под эгидой РФС:

— 1-й регистрационный период: с 3 февраля 2025 года по 31 марта 2025 года;

— 2-й регистрационный период: с 16 июня 2025 года по 7 августа 2025 года.

6. Поручить администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию организации спортивного судейства всероссийских соревнований по футболу.

7.1. Утвердить изменения в Регламент чемпионата России по футзалу среди женских команд сезона-2024/25.

7.2. Утвердить изменения в график БЕТСИТИ Чемпионата России по футзалу среди мужских команд («БЕТСИТИ — Суперлига по футзалу») сезона-2024/25 годов в соответствии с календарем международных матчей ФИФА по футзалу с период с 2025 по 2028 гг.

8. Утвердить Программу оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2025 год.