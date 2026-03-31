Сборные Испании и Египта встретятся в товарищеском матче во вторник, 31 марта. Игра будет проходить на стадионе «РЦДЕ» в Корнелье-де-Льобрегат (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

27 марта Испания победила Сербию со счетом 3:0, а Египет обыграл Саудовскую Аравию со счетом 4:0.

Предыдущая встреча испанцев и египтян состоялась в 2006 году и завершилась победой Испании (2:0). Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года.