«Интер» — «Шахтер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов

Миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Джузеппе Меацца (Милан)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями матча «Интер» — «Шахтер» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Официальным вещателем Лиги чемпионов в России является онлайн-кинотеатр Okko.

«Интер» начал общий этап Лиги чемпионов с двух поражений. В первом туре итальянский клуб на выезде уступил мадридскому «Реалу» (1:2), после чего дома проиграл бельгийскому «Брюгге» (3:4). Перед третьим туром у миланцев нет очков.

«Шахтер» в первом туре сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1), а во втором победил греческий АЕК (3:1). После двух встреч украинский клуб набрал 4 очка.

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