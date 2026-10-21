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Интер — Шахтер: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию 21 октября 2026

«Интер» — «Шахтер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

Миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
Шахтер

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями матча «Интер» — «Шахтер» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Официальным вещателем Лиги чемпионов в России является онлайн-кинотеатр Okko.

«Интер» начал общий этап Лиги чемпионов с двух поражений. В первом туре итальянский клуб на выезде уступил мадридскому «Реалу» (1:2), после чего дома проиграл бельгийскому «Брюгге» (3:4). Перед третьим туром у миланцев нет очков.

«Шахтер» в первом туре сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1), а во втором победил греческий АЕК (3:1). После двух встреч украинский клуб набрал 4 очка.

Лига чемпионов: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости европейского футбола

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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