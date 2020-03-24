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«Интер Майами» изменил эмблему в связи с коронавирусом

14:32
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«Интер Майами», чьим совладельцем является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, изменил эмблему в связи с пандемией коронавируса.

На новой эмблеме цапли, которые ранее были расположены стоящими рядом, стоят друг к другу спиной. Таким образом американский клуб призвал соблюдать дистанцию между людьми, поскольку это препятствует распространению коронавируса.

— Нам вас очень не хватает, хотим как можно скорее вновь увидеть вас на трибунах, — говорится в обращении «Интера» к болельщикам. — Для того, чтобы это произошло быстрее, нужно, чтобы вы все оставались дома, помнили о рекомендациях и соблюдали социальную дистанцию.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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