«Интер Майами» изменил эмблему в связи с коронавирусом
«Интер Майами», чьим совладельцем является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, изменил эмблему в связи с пандемией коронавируса.
На новой эмблеме цапли, которые ранее были расположены стоящими рядом, стоят друг к другу спиной. Таким образом американский клуб призвал соблюдать дистанцию между людьми, поскольку это препятствует распространению коронавируса.
— Нам вас очень не хватает, хотим как можно скорее вновь увидеть вас на трибунах, — говорится в обращении «Интера» к болельщикам. — Для того, чтобы это произошло быстрее, нужно, чтобы вы все оставались дома, помнили о рекомендациях и соблюдали социальную дистанцию.
We miss you and we want to see you ????. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice ?????? ??????????.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.
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