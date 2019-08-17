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«Интер» интересуется Алексисом Санчесом

17 августа 2019, 17:08
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«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу. Миланский клуб готов сделать предложение о трансфере 30-летнего чилийского форварда, сообщает Sky in Italy.

«Интер» намерен укрепить линию атаки. Основной тарнсферной целью миланцев являестя нападающий «Ромы» Эдин Джеко. Также в их список интересов входят Анте Ребич («Айнтрахт»), Тимо Вернер («Лейпциг») и Аркадиуш Милик («Наполи»).

Напомним, что ранее этим летом «Интер» приобрел другого нападающего «МЮ» — Ромелу Лукаку.

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