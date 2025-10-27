Инфантино представил Кубок АСЕАН

Президент ФИФА Джанни Инфантино представил новый футбольный турнир для стран Юго-Восточной Азии — Кубок АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

«Благодаря Кубку АСЕАН мы объединяем страны, и этот турнир будет иметь огромный успех. Это поможет укрепить позиции национальных сборных по футболу в регионе АСЕАН и поддержит развитие нашего вида спорта во всей Юго-Восточной Азии», — сказал Инфантино на презентации в Малайзии.

Формат турнира будет окончательно определен в ходе обсуждений с представителями стран.

В Юго-Восточной Азии уже проводится чемпионат АСЕАН — соревнования проходят раз в два года. Действующим победителем является сборная Вьетнама — в финале в 2024 году она обыграла Таиланд.