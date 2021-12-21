Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира раз в два года.

«Есть много оппозиции, — приводит слова Инфантино Daily Mail. — Также есть много голосов «за». ФИФА — всемирная организация. По этой причине нам нужно попытаться объединить все противоположные точки зрения. Мы обратились к внешним экспертам. В опросе болельщиков участвовали более 100 000 человек в 140 странах. Результаты опроса показали, что молодое поколение хочет большего. Наша работа — обращать внимание на всех. Моя работа как президента федерации — стараться работать вместе со всеми. Думать о том, что хорошо, и как мы можем организовать это».

Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира раз в два года выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.