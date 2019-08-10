Икарди хочет перейти в "Ювентус", его жена настаивает на трансфере в "Наполи"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди выбирает, в каком клубе продолжить карьеру. Сам 26-летний аргентинец склоняется к варианту с "Ювентусом". Однако его жена и по совместительству агент Ванда Нара настаивает на переходе в "Наполи" и торопит неаполитанцев сделать официальное предложение, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предлагает игроку зарплату в 8 миллионов евро за сезон. Нападающий не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте.

Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Интер", в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.