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Футболист «Зенита» Ким: «В Казахстанской федерации футбола интереса ко мне не проявляют»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Евгений Ким заявил, с ним не контактировали в Казахстанской федерации футбола.

«В Казахстанской федерации футбола пока интереса ко мне не проявляют. Поглядываю за играми сборной Казахстана, но сейчас больше сосредоточен на своем восстановлении — случился рецидив с голеностопом, сейчас после операции восстанавливаюсь. Это должно занять еще полтора-два месяца. Подхожу ли я казахстанской сборной, исходя из ее игрового стиля? Думаю, я подхожу под все стили игры», — цитирует Кима Legalbet.kz.

В феврале спортивный директор «Каспия» Евгений Тарасов, работавший в академии «Зенита», сообщил, что с полузащитником ведет переговоры Казахстанская федерация футбола. На данный момент 20-летний футболист выступает за «Зенит-2».

Источник: https://legalbet.kz/news/igrok-zenita-v-kazahstanskoj-federatcii-futbola/
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
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 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
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 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
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 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
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 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
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 - : -
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