Футболист «Зенита» Ким: «В Казахстанской федерации футбола интереса ко мне не проявляют»

Полузащитник «Зенита» Евгений Ким заявил, с ним не контактировали в Казахстанской федерации футбола.

«В Казахстанской федерации футбола пока интереса ко мне не проявляют. Поглядываю за играми сборной Казахстана, но сейчас больше сосредоточен на своем восстановлении — случился рецидив с голеностопом, сейчас после операции восстанавливаюсь. Это должно занять еще полтора-два месяца. Подхожу ли я казахстанской сборной, исходя из ее игрового стиля? Думаю, я подхожу под все стили игры», — цитирует Кима Legalbet.kz.

В феврале спортивный директор «Каспия» Евгений Тарасов, работавший в академии «Зенита», сообщил, что с полузащитником ведет переговоры Казахстанская федерация футбола. На данный момент 20-летний футболист выступает за «Зенит-2».