Игрок сборной Эквадора погиб после автомобильной аварии

Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло скончался в возрасте 22 лет, сообщается на странице федерации футбола страны в соцсети Х.

«Марко был не только выдающимся игроком, но и отличным товарищем по команде. Мы присоединяемся к его семье, коллегам и близким, желаем им сил в это трудное время. Покойся с миром», — говорится в заявлении федерации.

В октябре футболист попал в аварию, в которой помимо него погибли два человека, а еще двое были серьезно ранены. Ангуло находился в больнице 39 дней, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Полузащитник в разные годы играл за «Индепендьенте» и «ЛДУ Кито» из Эквадора, а также за американский клуб «Цинциннати». В составе национальной команды он провел два матча.