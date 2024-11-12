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Игрок сборной Эквадора погиб после автомобильной аварии

Камила Абдурахманова
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Марко Ангуло.
Фото Global Look Press

Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло скончался в возрасте 22 лет, сообщается на странице федерации футбола страны в соцсети Х.

«Марко был не только выдающимся игроком, но и отличным товарищем по команде. Мы присоединяемся к его семье, коллегам и близким, желаем им сил в это трудное время. Покойся с миром», — говорится в заявлении федерации.

В октябре футболист попал в аварию, в которой помимо него погибли два человека, а еще двое были серьезно ранены. Ангуло находился в больнице 39 дней, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Полузащитник в разные годы играл за «Индепендьенте» и «ЛДУ Кито» из Эквадора, а также за американский клуб «Цинциннати». В составе национальной команды он провел два матча.

Сборная Эквадора по футболу
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1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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