Игорь Лещук: "Хотелось победить или хотя бы сыграть на ноль"

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук, заменивший капитана команды Антона Шунина, поделился впечатлениями об игре с "Зенитом" (0:2).

– Конечно, хотелось выиграть. Или хотя бы сыграть на ноль. Не получилось. Но все равно, это отправная точка для меня.

– Насколько тяжело психологически выходить на замену в самом начале матча?

– Думал, будет очень волнительно. А все было так быстро. Только пошел разминаться – и уже на поле.

– "Зенит" удивил?

– Ничего особенного питерцы не показали, мы ко всему готовились. А если говорить о наших ошибках, то их, наверное, лучше видно сверху, а не с уровня поля. (Ярослав Сусов, Юлия Яковлева)