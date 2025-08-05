Футбол
5 августа, 12:08

Акинфеев — о турнире его имени в Химках: «Все эти годы я вижу горящие глаза ребят»

Павел Лопатко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал проведение международного турнира его имени в Химках.

«Этот турнир мы проводим в седьмой раз — приятно осознавать, что цели, которые мы обозначили в самом начале, сохраняются и сейчас. Все эти годы я вижу горящие глаза ребят, старающихся проявить себя и победить. Любовь к футболу — именно то, для чего и создавались эти соревнования.

Очень рад, что к нам присоединяются команды из-за рубежа, придавая турниру статус международного. Также мы продолжаем популяризировать кипербол и кипербатл, которые открывают новые направления для все большего числа молодых футболистов. Считаю, что эти форматы делают наш турнир уникальным.

Особенную благодарность выражаю губернатору Московской области Андрею Воробьеву и партнерам проекта, чье участие и поддержка делают проведение Кубка Игоря Акинфеева возможным. Желаю удачи всем участникам турнира!» — заявил Игорь Акинфеев.

В соревнованиях, которые пройдут 17-20 августа, участвуют 20 команд из России, стран СНГ и ЮАР. В 2024 году победу в турнире одержал «Локомотив».

Игорь Акинфеев
  • Michale Frost

    Молодцы, что продвигаете детский спорт. Дети заняты делом , физической активностью, а не зависают в телефонах

    05.08.2025

  • serkonol

    всякие яшины и стрельцовы действительно играли из-за любви к футболу. а теперь большинство родителей отводят детей на футбол, пытаясь обеспечить им сытую жизнь.

    05.08.2025

  • андр

    Скромный Игорь. Средний вратарь.

    05.08.2025

    • Юран рассказал о встрече с Бердыевым и Личкой в Турции

    Дегтярев анонсировал создание единого оператора спортивного судейства
