"Игнатьев ушел не к Агузарову". Орещук взорвал бомбу в футбольном лайве "СЭ"

"СЭ" практически ежедневно на своем YouTube-канале проводит общение наших журналистов с болельщиками. Часто диалоги получаются острыми, честными, с мощными инсайдами. Сегодня, в четверг, в студии были известный агент Роман Орещук и Сергей Егоров. За более чем час в студии они обсудили все последние события в мире российского футбола.

Вот лишь небольшая часть тем эфира:

– Зачем руководство "Спартака" отбеливает Глушакова?

– Чалов может стоить 30-35 миллионов евро уже через пару лет

– Может ли в "Зенит" прийти Моуринью?

– ЦСКА уже ищет замену Влашичу

– Рыночная зарплата Игнатьева 3-4 миллиона в месяц

– Аленичев vs "Енисей": кто неправ?

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