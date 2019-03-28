"Игнатьев ушел не к Агузарову". Орещук взорвал бомбу в футбольном лайве "СЭ"

"СЭ" практически ежедневно на своем YouTube-канале проводит общение наших журналистов с болельщиками. Часто диалоги получаются острыми, честными, с мощными инсайдами. Сегодня, в четверг, в студии были известный агент Роман Орещук и Сергей Егоров. За более чем час в студии они обсудили все последние события в мире российского футбола.
Вот лишь небольшая часть тем эфира:
– Зачем руководство "Спартака" отбеливает Глушакова?
– Чалов может стоить 30-35 миллионов евро уже через пару лет
– Может ли в "Зенит" прийти Моуринью?
– ЦСКА уже ищет замену Влашичу
– Рыночная зарплата Игнатьева 3-4 миллиона в месяц
– Аленичев vs "Енисей": кто неправ?
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