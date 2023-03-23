ИФАБ изменил правила игры. Потому что гол Месси в финале ЧМ засчитали ошибочно

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) опубликовал изменения в правилах игры, которые вступят в силу с лета этого года и будут действовать в сезоне-2023/24 (в тех странах, где сезон проводится по схеме «осень-весна»).

Первое из них касается правила 3 «Игроки». Совет отреагировал на случившееся в финальном матче чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2).

Тогда на 108-й минуте польские рефери во главе с Шимоном Марчиняком и четвертый судья американец Исмаил Элфат не заметили нарушение правил аргентинцами. Еще до того как Лионель Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили два аргентинских футболиста. Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами.

Очевидно, что выбежавшие на поле никак не вмешались в игру и не помогли Месси увеличить счет. Но в соответствии с одним из положений правила 3 «Игроки» гол тогда следовало отменить. Понятно, что судьи не решились так поступить.

Именно потому ИФАБ внес уточнение. В подобных ситуациях взятие ворот придется отменять, только если выбежавший на поле на самом деле каким-то образом повлиял на происходившее на нем — вмешался в игру, ударил по мячу, помешал игрокам и т.п.

ИФАБ — это международный орган, который рассматривает и утверждает изменения и уточнения правил игры в футбол. В него по традиции входят представители футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также ФИФА. У ассоциаций четырех стран по одному голосу, у ФИФА — четыре.