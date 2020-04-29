ИФАБ: число замен в футболе увеличат в ближайшее время

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), единственный орган, уполномоченный вносить изменения в правила игры, ответил на запрос «СЭ» о возможном изменении числа замен.

— ФИФА и ИФАБ изучали способы, как помочь футболу в тот период, когда возобновятся турниры. Сейчас мы работаем вместе с ФИФА над предложением о временном послаблении — изменении правила 3 («Игроки»). Предлагается разрешить командам использовать максимум пять замен: трижды во время игры и помимо этого в перерыве. Такое изменение уже нашло поддержку, наша цель — ускорить принятие решения. Более подробная информация появится в ближайшие дни, как только завершится официальная процедура утверждения.

ИФАБ пока воздерживается от каких-либо других комментариев. В частности, мы задали вопрос о том, как придется поступать белорусам, чей чемпионат не прерывался, а идет своим чередом. (Александр Бобров)