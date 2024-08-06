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6 августа, 23:50

Ибрагимович объяснил, почему часто менял клубы в своей карьере

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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович ответил на вопрос, почему часто менял команды в ходе игровой карьеры.

«Сменить клуб — значит испытать себя. Я беру рюкзак и иду в ваш сад. Другая культура, другой язык, вдали от дома. В твоем собственном саду твоя мама готовит тебе, стирает твою одежду, у тебя есть все, что ты хочешь. Ты вырос и родился там. Так что ты в зоне комфорта. Я же выхожу из своей зоны комфорта и проверяю себя», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

В ходе карьеры Ибрагимович выступал за такие клубы, как: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 гола.

Ибрагимович завершил игровую карьеру летом прошлого года. В настоящее время швед занимает руководящую должность в «Милане».

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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