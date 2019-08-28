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Ибрагимович не против вернуться в «Манчестер Юнайтед»

10:35
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что с легкостью может играть в АПЛ.

— Я все еще могу с легкостью играть в АПЛ, — цитирует Mirror Ибрагимовича. — Если я нужен «Манчестер Юнайтед», то я здесь. Однако сейчас я принадлежу «Гэлакси», и сконцентрирован на этом. Я наслаждался игрой в Европе. Я завоевал 33 трофея и, надеюсь, я смогу выиграть что-то здесь, тогда и посмотрим, где я завершу карьеру.

Форвард вошел в команду недели в MLS.

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