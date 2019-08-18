«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛ
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
Олимп — ФНЛ
9-й тур
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (0:1)
Голы: Гаджимурадов, 45 (0:1). Игнатович, 79 (1:1).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Федорив, Морозов, Зуев, Лебедев (Сергеев, 68), Сапета, Палиенко (Салугин, 59), Комолов, Игнатович, Портнягин, Сагитов (Ставпец, 46).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Соромытько, Мищенко, Шляков, Суслов, Зайцев, Кацаев, Никифоров (Матвийчук, 89), Камилов, Гаджимурадов (Брагин, 85), Малеев, Патрик Круз (Кузьмичев, 59).
Предупреждения: Мищенко, 20. Лебедев, 38. Федорив, 56. Кузьмичев, 67. Камилов, 74. Портнягин, 81. Игнатович, 84.
Судья: Матюнин (Москва).
18 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Мордовия» (Саранск) — «Чертаново» (Москва) — 2:3 (2:2)
Голы: Буранов, 12 — с пенальти (1:0). Сергеев, 14 (2:0). Сарвели, 31 (2:1). Сарвели, 45+2 (2:2). Цыпченко, 90+4 (2:3).
«Мордовия» (Саранск): Смирнов, Теняев, Климов, Хрипков, Ятченко, Дворецков (Поярков, 82), Адаев, Буранов (Мухаметшин, 75), Джумаев (Ермаков, 71), Орлов (Навлетов, 60), Сергеев (Базелюк, 46).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Горшков, Солдатенков, Редькович, Ежов, Герчиков (Завезен, 88), Витюгов (Рудковский, 81), Камышев (Кондаков, 63), Пруцев, Прудников (Цыпченко, 58), Сарвели.
Предупреждения: Сарвели, 6. Смирнов, 42. Климов, 50. Ежов, 51. Навлетов, 75.
Судья: Кукуян (Сочи).
18 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
«Химки» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1)
Голы: Трошечкин, 3 (1:0). Уридия, 8 (1:1). Макаров, 67 (1:2). Мурнин, 75 (2:2). Дядюн, 83 (3:2).
«Химки»: Лантратов, Гапон, Данилкин, Филин, Тихий, Полярус (Дядюн, 57), Мендель (Корян, 46), Скворцов, Трошечкин (Мурнин, 67), Кухарчук (Нетфуллин, 46), Алиев (Каменщиков, 72).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Киреев (Петров, 81), Потапов, Семенов, Куликов, Ширяев, Шадрин (Галиулин, 46), Уридия (Гилязетдинов, 60), Хубаев, Ситдиков, Макаров (Антонов, 71).
Предупреждения: Уридия, 19. Макаров, 38. Мендель, 39. Шадрин, 45+1. Каменщиков, 88.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
18 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/