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«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛ

19:00
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В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.

Олимп — ФНЛ

9-й тур

«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (0:1)

Голы: Гаджимурадов, 45 (0:1). Игнатович, 79 (1:1).

«Нижний Новгород»: Сысуев, Федорив, Морозов, Зуев, Лебедев (Сергеев, 68), Сапета, Палиенко (Салугин, 59), Комолов, Игнатович, Портнягин, Сагитов (Ставпец, 46).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Соромытько, Мищенко, Шляков, Суслов, Зайцев, Кацаев, Никифоров (Матвийчук, 89), Камилов, Гаджимурадов (Брагин, 85), Малеев, Патрик Круз (Кузьмичев, 59).

Предупреждения: Мищенко, 20. Лебедев, 38. Федорив, 56. Кузьмичев, 67. Камилов, 74. Портнягин, 81. Игнатович, 84.

Судья: Матюнин (Москва).

18 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Мордовия» (Саранск) — «Чертаново» (Москва) — 2:3 (2:2)

Голы: Буранов, 12 — с пенальти (1:0). Сергеев, 14 (2:0). Сарвели, 31 (2:1). Сарвели, 45+2 (2:2). Цыпченко, 90+4 (2:3).

«Мордовия» (Саранск): Смирнов, Теняев, Климов, Хрипков, Ятченко, Дворецков (Поярков, 82), Адаев, Буранов (Мухаметшин, 75), Джумаев (Ермаков, 71), Орлов (Навлетов, 60), Сергеев (Базелюк, 46).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Горшков, Солдатенков, Редькович, Ежов, Герчиков (Завезен, 88), Витюгов (Рудковский, 81), Камышев (Кондаков, 63), Пруцев, Прудников (Цыпченко, 58), Сарвели.

Предупреждения: Сарвели, 6. Смирнов, 42. Климов, 50. Ежов, 51. Навлетов, 75.

Судья: Кукуян (Сочи).

18 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

«Химки» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1)

Голы: Трошечкин, 3 (1:0). Уридия, 8 (1:1). Макаров, 67 (1:2). Мурнин, 75 (2:2). Дядюн, 83 (3:2).

«Химки»: Лантратов, Гапон, Данилкин, Филин, Тихий, Полярус (Дядюн, 57), Мендель (Корян, 46), Скворцов, Трошечкин (Мурнин, 67), Кухарчук (Нетфуллин, 46), Алиев (Каменщиков, 72).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Киреев (Петров, 81), Потапов, Семенов, Куликов, Ширяев, Шадрин (Галиулин, 46), Уридия (Гилязетдинов, 60), Хубаев, Ситдиков, Макаров (Антонов, 71).

Предупреждения: Уридия, 19. Макаров, 38. Мендель, 39. Шадрин, 45+1. Каменщиков, 88.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

18 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

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