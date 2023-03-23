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Хиддинк: «Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением об экс-игроке «Зенита» Андрее Аршавине.

«Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранным тренером в истории национальной команды. Под его руководством российские футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.

Аршавин является бронзовым призером Евро-2008, а также обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-ne-znayu-poyavitsya-li-kogda-nibud-v-rossii-igrok-talantlivee-andreya-arshavina/
Андрей Аршавин
Гус Хиддинк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
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