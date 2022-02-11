Густаво Пойет стал главным тренером сборной Греции

Бывший полузащитник «Челси» и «Тоттенхэма» Густаво Пойет возглавил сборную Греции.

54-летний специалист подписал контракт с Греческой федерацией футбола до 2023 года с опцией продления до конца Евро-2024.

Он сменил на этом посту Джона ван'т Схипа из Нидерландов, который был уволен в ноябре 2021 года. Под его руководством сборная Греции не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре.

В Европе Пойет возглавлял «Сандерленд», АЕК, «Бетис» и «Бордо». Последнее место его работы — чилийский клуб «Универсидад Католика».