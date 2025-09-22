Губерниев предложил России организовать свой «Золотой мяч»: «Назовем его «Интермяч», но откажемся от награды как хозяева»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» предложил организовать российскую версию «Золотого мяча».

«Стоит ли сделать свой «Золотой мяч»? Да! Назовем его «Интермяч». Пригласим людей, которые претендовали бы на эту награду. А потом откажемся, ведь мы же хозяева «Интермяча». И таким образом Батраков снова ничего не получит», — сказал Губерниев «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2025. Она начнется 22 сентября в 22.00 по московскому времени.