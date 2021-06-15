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Губерниев отреагировал на вызов на бой с боксершой Семеновой

11:56
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале отреагировал на вызов на ринг мастера боевых искусств Ангелины Семеновой после инцидента с певицей Ольгой Бузовой.

«Дорогая Ангелина! Давайте лучше вместе займемся академической греблей! Сядем в парную двойку, вы загребная, я первый номер! И вместе всех победим!» — написал Губерниев.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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