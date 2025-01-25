Губерниев назвал Москву футбольной столицей России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Москву можно назвать футбольной столицей России.

«В любом случае Москва — это футбольная столица России, потому что это лучший город Земли, город спорта и футбола», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В Москве сконцентрировано наибольшее число профессиональных клубов 4 в РПЛ (ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив»), 2 в Первой лиге («Торпедо», «Родина») и еще 7 во Второй лиге.