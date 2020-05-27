Губернатор Ростовской области пригласил юного болельщика на «Ростов Арену»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе онлайн-приема жителей региона помог исполнить мечту юного болельщика, а также попросил руководство ФК «Ростов» передать мальчику мяч с автографами игроков любимой команды.

Поощрить способного, увлекающегося спортом восьмиклассника попросил губернатора директор Ремотненской средней школы №2. Его ученик — самый младший в многодетной семье. Его любимая футбольная команда — «Ростов». Юный болельщик давно мечтает посетить «Ростов Арену».

— Я попрошу руководство клуба, чтобы мяч с подписями всех игроков передали мальчику. Надо пригласить нашего юного болельщика на один из матчей чемпионата на «Ростов Арену», как только зрителям можно будет приходить на стадион, — дал поручение Голубев министру спорта области Самвелу Аракеляну.

Напомним, что сезон в Российской премьер-лиге возобновится 21 июня. Ближайший домашний матч ФК «Ростов» состоится 28 июня, соперником выступит тульский «Арсенал». Приглашение можно будет реализовать, когда регион выйдет из режима самоизоляции и можно будет проводить матчи с присутствием зрителей на трибунах.