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Сегодня, 19:30

Губернатор Херсонской области попросил Путина допустить клубы Крыма и новых регионов до общероссийских лиг

Владислав Маслов
Корреспондент
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Владимир Путин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе прямой линии с Владимиром Путиным попросил президента допустить клубы из Крыма и новых регионов РФ до участия во всероссийских соревнованиях.

«Если можно, обращусь с просьбой. Наши команды пока что не принимают участия в общероссийских соревнованиях по футболу... Очевидно, там есть какие-то правила. Но если можно уже, обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», — цитируют Сальдо «РИА Новости».

На данный момент от Республики Крым в чемпионатах России участвуют такие команды, как «Рубин» Ялта и ФК «Севастополь» (обе — в группе 1 второй лиги Б). Остальные клубы региона выступают в чемпионате Крымского футбольного союза.

Клубы Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР на сегодняшний день играют в Лиге Содружества, которая не включена в систему всероссийских соревнований.

Источник: РИА Новости Спорт
Футбол
Владимир Путин
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
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11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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