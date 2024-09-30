Губернатор Херсонской области попросил Путина допустить клубы Крыма и новых регионов до общероссийских лиг

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе прямой линии с Владимиром Путиным попросил президента допустить клубы из Крыма и новых регионов РФ до участия во всероссийских соревнованиях.

«Если можно, обращусь с просьбой. Наши команды пока что не принимают участия в общероссийских соревнованиях по футболу... Очевидно, там есть какие-то правила. Но если можно уже, обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», — цитируют Сальдо «РИА Новости».

На данный момент от Республики Крым в чемпионатах России участвуют такие команды, как «Рубин» Ялта и ФК «Севастополь» (обе — в группе 1 второй лиги Б). Остальные клубы региона выступают в чемпионате Крымского футбольного союза.

Клубы Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР на сегодняшний день играют в Лиге Содружества, которая не включена в систему всероссийских соревнований.