Грузия — Венгрия: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Грузии и Венгрии сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в субботу, 14 ноября. Встреча группы В2 Лиги В пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и начнется в 20.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

14 ноября, 20:00. им. Михаила Месхи (Тбилиси)

Следить за ключевыми событиями игры Грузия — Венгрия можно в футбольном матч-центре «СЭ».

В России прямую онлайн-трансляцию встречи покажет платформа Okko по подписке.

Грузия после четырех матчей набрала 2 очка и занимает четвертое место в группе В2. В предыдущем туре грузинская команда сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0). Венгрия имеет 7 очков и располагается на второй строчке. В последней встрече венгры победили Украину (2:1). В первом очном матче нынешней Лиги наций Венгрия обыграла Грузию (1:0).

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