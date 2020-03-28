Горячее дерби в Белоруссии с привкусом РПЛ и бундеслига в FIFA. Какие матчи ждать 28 марта

Обзор топовых субботних спортивных событий

Футбол

Кто бы мог подумать еще в начале года, что чемпионат Белоруссии к концу марта станет самым популярным турниром для болельщиков по всему миру. Стойкая футбольная лига продолжает свою работу, несмотря на пандемию коронавируса.

В субботу, 28 марта, пройдут четыре матча второго тура высшей лиги. В 17.00 (по мск.) нас ждет горячее дерби «Минска» и минского «Динамо». Команда Андрея Разина произвела фурор в первом туре, одержав волевую победу над «Белшиной» (3:1). «Динамо» стартовало с поражения, уступив «Бресту» (0:1).

Почему же эта игра будет интересна любителям РПЛ? Капитаном «Минска» является вратарь Сергей Веремко, знакомый болельщикам «Крыльев Советов» и «Уфы». За белорусскую команду также выступает российский голкипер и воспитанник Академии имени Коноплева Артем Леонов.

Букмекеры отдают преимущество «Динамо» в этом противостоянии. В БК «Лига Ставок» коэффициент на победу гостей составляет — 2,09. На выигрыш «Минска» дают — 3,55, а на ничью — 3,25.

FIFA

Киберфутбол получил новый глоток популярности. Во многих странах проводят онлайн-турниры с участием известных спортсменов и звезд. «СЭ» организовал и запустил Кубок Надежды, в котором приняли участие Даниил Медведев, Дмитрий Скопинцев, Артем Кулишев и другие.

Любопытным событием субботы станут матчи турнира по FIFA 20 в Германии. Там запустили чемпионат Bundesliga Home Challenge, в котором выступят 26 команд из бундеслиги 1 и бундеслиги 2. Каждый клуб представят по два человека, при этом один из них должен являться профессиональным футболистом.

28 марта, в 17.10, «Майнц» сыграет с дортмундской «Боруссией». По мнению БК «Лига Ставок», «шмели» являются фаворитом в этой паре. Коэффициент на победу «Боруссии» — 1,95. Успех «Майнца» оценивается за — 2,70, ничья — 4,60.

В 18.50 пройдет матч «Кельн» — «Штутгарт». В БК «Лига Ставок» одинаково оценивают шансы обеих команд. Коэффициент на выигрыш «Кельна» — 2,25. Победа «Штутгарта» за — 2,25, а ничья — 4,50.

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