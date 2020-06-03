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Гол, забитый вопреки законам физики. Невероятный удар Роберто Карлоса

16:30
Роберто Карлос. Фото Planet Football
Роберто Карлос. Фото Planet Football

23 года назад, 3 июня 1997 года, в Лионе проходил стартовый поединок товарищеского турнира во Франции между местной национальной командой и сборной Бразилии. На 21-й минуте игры гости заработали штрафной удар на расстоянии 35 метров от ворот. К мячу подошел Роберто Карлос.

После удара защитника с левой ноги мяч по невероятной траектории залетел в угол ворот сборной Франции. Фабьен Бартез остался на месте.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Турнир выиграла сборная Франции. Бразилия заняла второе место, Франция — третье.

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