Гол, забитый вопреки законам физики. Невероятный удар Роберто Карлоса

23 года назад, 3 июня 1997 года, в Лионе проходил стартовый поединок товарищеского турнира во Франции между местной национальной командой и сборной Бразилии. На 21-й минуте игры гости заработали штрафной удар на расстоянии 35 метров от ворот. К мячу подошел Роберто Карлос.

После удара защитника с левой ноги мяч по невероятной траектории залетел в угол ворот сборной Франции. Фабьен Бартез остался на месте.

