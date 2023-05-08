Goal: Месси — главный претендент на «Золотой мяч», Холанн — второй

Интернет-портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Издание считает, что главным претендентом на престижную личную награду является нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и сборной Франции.

В обновленном рейтинге основные изменения коснулись второго десятка футболистов. Так, например, в список попали Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан») и Родриго («Реал»), которых ранее не было в двадцатке лучших.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

1. Лионель Месси («ПСЖ», сохранил позицию);

2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити», сохранил позицию);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сохранил позицию);

4. Винисиус Жуниор («Реал», сохранил позицию);

5. Карим Бензема («Реал», сохранил позицию);

6. Виктор Осимхен («Наполи», сохранил позицию);

7. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», ранее был на 8-м месте);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее был на 7-м месте);

9. Роберт Левандовски («Барселона», ранее был на 10-м месте);

10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее был на 9-м месте);

11. Родриго («Реал», новичок в рейтинге);

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее был на 15-м месте);

13. Букайо Сака («Арсенал», сохранил позицию);

14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее был на 12-м месте);

15. Рафаэл Леау («Милан», новичок в рейтинге);

16. Николо Барелла («Интер», ранее был на 14-м месте);

17. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее был на 11-м месте);

18. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее был на 19-м месте);

19. Майк Меньян («Милан», ранее был на 18-м месте);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», новичок в рейтинге).