Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Игры
Главная
Футбол

Сегодня, 15:50

Goal: Месси — главный претендент на «Золотой мяч», Холанн — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар (слева направо).
Фото Reuters

Интернет-портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Издание считает, что главным претендентом на престижную личную награду является нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и сборной Франции.

В обновленном рейтинге основные изменения коснулись второго десятка футболистов. Так, например, в список попали Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан») и Родриго («Реал»), которых ранее не было в двадцатке лучших.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

1. Лионель Месси («ПСЖ», сохранил позицию);
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити», сохранил позицию);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сохранил позицию);
4. Винисиус Жуниор («Реал», сохранил позицию);
5. Карим Бензема («Реал», сохранил позицию);
6. Виктор Осимхен («Наполи», сохранил позицию);
7. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», ранее был на 8-м месте);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее был на 7-м месте);
9. Роберт Левандовски («Барселона», ранее был на 10-м месте);
10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее был на 9-м месте);
11. Родриго («Реал», новичок в рейтинге);
12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее был на 15-м месте);
13. Букайо Сака («Арсенал», сохранил позицию);
14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее был на 12-м месте);
15. Рафаэл Леау («Милан», новичок в рейтинге);
16. Николо Барелла («Интер», ранее был на 14-м месте);
17. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее был на 11-м месте);
18. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее был на 19-м месте);
19. Майк Меньян («Милан», ранее был на 18-м месте);
20. Лаутаро Мартинес («Интер», новичок в рейтинге).

Источник: Goal
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов — о создании Лиги легенд: «Если удастся собрать народ, то можно поиграть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости