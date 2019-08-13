Главный тренер "Селтика": "Пока у меня нет никаких подтверждений о предложении "Зенита" по Форресту"

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон прокомментировал слухи о том, что "Зенит" хочет приобрести полузащитника команды Джеймса Форреста. Российский клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов фунтов, а также платить 28-летнему шотландцу 70 тысяч фунтов в неделю.

"Пока у меня нет никаких подтверждений о предложении "Зенита", – цитирует тренера Onefootball. – Поэтому для меня это остается просто пустыми разговорами. Я считаю, что Джеймса все устраивает в нашей команде и он хочет остаться.

Нам нужно не просто сохранять лучших игроков, но и усилить команду, а не продавать лидеров".

В прошлом сезоне Форрест был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии по версии журналистов и игроков.