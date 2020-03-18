Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш подтвердил, что заразился коронавирусом

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш подтвердил, что у него выявили заражение коронавирусом.

— Мой тест на коронавирус был положительным, это правда, но я чувствую себя как обычно, так же, как месяц или год назад, — сказал в видеообращении Жезуш. — У меня нет симптомов вируса, но тест оказался положительным. Буду оставаться на карантине, под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что, помимо 65-летнего специалиста, вице-президент «Фламенго» Маурисио Гомес де Маттош также оказался заражен коронавирусом. Вся команда находится на карантине.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 201 672 человек. Умерших — более 8,270, выздоровевших — 82 071. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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