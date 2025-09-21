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21 сентября 2025, 15:35

Главное футбольное событие осени в «Триколор»: канал «Мяч» покажет Кубок Легенд

Кубок Легенд.

20 и 21 сентября в Москве пройдет 17-й по счету Международный футбольный турнир «Кубок Легенд» с участием звезд мировой величины. Увидеть в прямой трансляции игры легенд футбола можно будет эксклюзивно на телеканале «Мяч», который доступен бесплатно всем желающим в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

В этом году на московской арене Дворца спорта «Мегаспорт» за главный трофей сразятся шесть команд: сборная мира, «Легенды Европы», «Легенды Азии», «Легенды Турции», «Легенды Сербии» и «Легенды России». В составе российской сборной выступят Александр Филимонов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Головской, Денис Глушаков и Павел Погребняк.

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Вместе с российскими игроками болельщики смогут увидеть на поле экс-игрока сборной Бразилии, победителя Лиги чемпионов в составе «Интера» Майкона, бывшего футболиста «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеша, хорватского нападающего Ивицу Олича, который выступал за ЦСКА и «Баварию», призера чемпионата Европы в составе сборной Германии Кевина Кураньи и многих других бывших звезд мирового футбола.

Участники Кубка Легенд сыграют на групповом этапе по две встречи. В матче открытия в субботу, 20 сентября, встретятся «Легенды Европы» и «Легенды Турции». Стартовый свисток в матче группы А прозвучит в 12.00 по московскому времени. В воскресенье, 21 сентября, пройдут матчи за пятое и третье места, а также финал, в котором встретятся победители своих групп.

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Все матчи турнира в прямом эфире эксклюзивно покажет телеканал «Мяч», доступный на спутнике, а также бесплатно в приложении «Триколор Кино и ТВ» на мобильных устройствах и планшетах, телевизорах с функцией «Смарт ТВ» и в одноименном онлайн-кинотеатре. Кроме того, телеканал «Мяч» вещает в составе кабельных операторов фактически на всей территории России.

Расписание трансляций на телеканале «Мяч»

20 сентября

12.00 мск — группа А: «Легенды Европы» — «Легенды Турции»

13.00 — группа Б: «Легенды Сербии» — «Легенды Азии»

14.00 — группа А: «Легенды Турции» — сборная мира

15.00 — группа Б: «Легенды Азии» — «Легенды России»

16.45 — группа А: сборная мира — «Легенды Европы»

17.45 — группа Б: «Легенды России» — «Легенды Сербии»

21 сентября

13.30 — матч за 5-е место

14.30 — матч за 3-е место

15.30 — финал

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