Главное футбольное событие осени в «Триколор»: канал «Мяч» покажет Кубок Легенд
20 и 21 сентября в Москве пройдет 17-й по счету Международный футбольный турнир «Кубок Легенд» с участием звезд мировой величины. Увидеть в прямой трансляции игры легенд футбола можно будет эксклюзивно на телеканале «Мяч», который доступен бесплатно всем желающим в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».
В этом году на московской арене Дворца спорта «Мегаспорт» за главный трофей сразятся шесть команд: сборная мира, «Легенды Европы», «Легенды Азии», «Легенды Турции», «Легенды Сербии» и «Легенды России». В составе российской сборной выступят Александр Филимонов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Головской, Денис Глушаков и Павел Погребняк.
Вместе с российскими игроками болельщики смогут увидеть на поле экс-игрока сборной Бразилии, победителя Лиги чемпионов в составе «Интера» Майкона, бывшего футболиста «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеша, хорватского нападающего Ивицу Олича, который выступал за ЦСКА и «Баварию», призера чемпионата Европы в составе сборной Германии Кевина Кураньи и многих других бывших звезд мирового футбола.
Участники Кубка Легенд сыграют на групповом этапе по две встречи. В матче открытия в субботу, 20 сентября, встретятся «Легенды Европы» и «Легенды Турции». Стартовый свисток в матче группы А прозвучит в 12.00 по московскому времени. В воскресенье, 21 сентября, пройдут матчи за пятое и третье места, а также финал, в котором встретятся победители своих групп.
Все матчи турнира в прямом эфире эксклюзивно покажет телеканал «Мяч», доступный на спутнике, а также бесплатно в приложении «Триколор Кино и ТВ» на мобильных устройствах и планшетах, телевизорах с функцией «Смарт ТВ» и в одноименном онлайн-кинотеатре. Кроме того, телеканал «Мяч» вещает в составе кабельных операторов фактически на всей территории России.
Расписание трансляций на телеканале «Мяч»
20 сентября
12.00 мск — группа А: «Легенды Европы» — «Легенды Турции»
13.00 — группа Б: «Легенды Сербии» — «Легенды Азии»
14.00 — группа А: «Легенды Турции» — сборная мира
15.00 — группа Б: «Легенды Азии» — «Легенды России»
16.45 — группа А: сборная мира — «Легенды Европы»
17.45 — группа Б: «Легенды России» — «Легенды Сербии»
21 сентября
13.30 — матч за 5-е место
14.30 — матч за 3-е место
15.30 — финал
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АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -