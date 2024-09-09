Главе МИД России Лаврову подарили футболку с автографом Винисиуса Жуниора

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра преподнес в качестве подарка главе МИД России Сергею Лаврову футболку с подписью нападающего южноамериканской национальной команды и «Реала» Винисиуса Жуниора.

Встреча двух министров состоялась в Эр-Рияде, где прошло заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Во время диалога с Виэйрой Лавров отметил, что Винисиус является одним из его любимых игроков.

Глава МИД России — поклонник футбола и болельщик московского «Спартака», который он поддерживает с самого детства.