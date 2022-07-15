Глава Медийной футбольной лиги рассказал о нововведениях второго сезона

Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, какие нововведения ждут турнир во втором сезоне. Новый розыгрыш МФЛ стартует в сентябре.

— В первом сезоне Медиалига показала много новшеств, например, микрофон на судьях и озвученные решения. Было большое количество камер, те же буллиты вместо пенальти. Можешь дать какой-то инсайд, какие новшества планируются во втором?

— Во втором сезоне точно будет оглашение арбитра на весь стадион. То есть, он выходит и говорит: «Пенальти потому-то и потому-то». Будет история с гаджетом, которым оснащён футболист. Назову именно гаджет, потому что это устройство, которое мало кто из нас себе представлял. В шпионских фильмах, может быть, и видели, как некий прототип. У нас будет такой гаджет, которым мы снабдим по одному из футболистов каждой команды. Я думаю, что это добавит ещё больше крутых ракурсов. Это будет некое видео из звукозаписывающего устройства, которое никто из вас не идентифицирует так, потому что это прямо супер-хайтек разработка, технология, которую мы сейчас приобретаем для лиги.

— Это микрофон на поле или съемка от первого лица?

— И то, и другое. Но только в виде шеврона, у которого есть два микрофона и встроенная камера. Ты можешь спокойно играть с ним в футбол, даже принимать мяч на грудь. Я очень жду этого кадра, когда летит мяч на камеру, которая на груди, а он принимает.