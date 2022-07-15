Глава Медийной футбольной лиги рассказал о нововведениях второго сезона
Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, какие нововведения ждут турнир во втором сезоне. Новый розыгрыш МФЛ стартует в сентябре.
— В первом сезоне Медиалига показала много новшеств, например, микрофон на судьях и озвученные решения. Было большое количество камер, те же буллиты вместо пенальти. Можешь дать какой-то инсайд, какие новшества планируются во втором?
— Во втором сезоне точно будет оглашение арбитра на весь стадион. То есть, он выходит и говорит: «Пенальти потому-то и потому-то». Будет история с гаджетом, которым оснащён футболист. Назову именно гаджет, потому что это устройство, которое мало кто из нас себе представлял. В шпионских фильмах, может быть, и видели, как некий прототип. У нас будет такой гаджет, которым мы снабдим по одному из футболистов каждой команды. Я думаю, что это добавит ещё больше крутых ракурсов. Это будет некое видео из звукозаписывающего устройства, которое никто из вас не идентифицирует так, потому что это прямо супер-хайтек разработка, технология, которую мы сейчас приобретаем для лиги.
— Это микрофон на поле или съемка от первого лица?
— И то, и другое. Но только в виде шеврона, у которого есть два микрофона и встроенная камера. Ты можешь спокойно играть с ним в футбол, даже принимать мяч на грудь. Я очень жду этого кадра, когда летит мяч на камеру, которая на груди, а он принимает.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -