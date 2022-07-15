Глава Медийной футбольной лиги хочет провести финал одного из сезонов в «Лужниках»

Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» признался, что мечтает провести финал третьего сезона в «Лужниках».

— Финал третьего сезона в «Лужниках» — вообще предел мечтаний. К этому можно стремиться, главное — собрать аудиторию, чтобы «Лужники» не чувствовали себя пустыми при 20 тысячах зрителей. Хотелось бы хотя бы тысяч 40-50, чтобы пришли и как дали там, — сказал Осипов.

Напомним, финал первого сезона МФЛ был сыгран в прошедшее воскресенье, 10 июля, на стадионе московского «Динамо»: команда «2Drots» разгромила «Basement» — 4:0.