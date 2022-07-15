Глава Медийной футбольной лиги хочет провести финал одного из сезонов в «Лужниках»
Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» признался, что мечтает провести финал третьего сезона в «Лужниках».
— Финал третьего сезона в «Лужниках» — вообще предел мечтаний. К этому можно стремиться, главное — собрать аудиторию, чтобы «Лужники» не чувствовали себя пустыми при 20 тысячах зрителей. Хотелось бы хотя бы тысяч 40-50, чтобы пришли и как дали там, — сказал Осипов.
Напомним, финал первого сезона МФЛ был сыгран в прошедшее воскресенье, 10 июля, на стадионе московского «Динамо»: команда «2Drots» разгромила «Basement» — 4:0.
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|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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