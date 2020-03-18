Глава FIFPro предрекает финансовый кризис в футболе из-за коронавируса

Президент европейского отделения международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Бобби Барнс предположил, как на футболе отразится пандемия коронавируса. Большинство национальных чемпионатов были приостановлены.

— Мы провели опрос среди членов ассоциации, и 65 % признали, что клубы и игроки окажутся под серьезным финансовым давлением, если не сможем как-то разрешить эту очень сложную ситуацию, — цитирует Барнса Mirror. — Надеюсь, у нас получится, но все мы знаем, что это будет очень сложно. В идеале нам нужно завершить турниры по спортивным и финансовым причинам.

Мы все знаем, какое влияние эта ситуация оказывает на клубы, она важна с точки зрения денежных потоков. Клубы не получают доход, это может оказать серьезное влияние на них и игроков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.