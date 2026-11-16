Германия — Нидерланды: прямая трансляция матча Лиги наций

Сборные Германии и Нидерландов встретятся в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в понедельник, 16 ноября. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.

16 ноября, 22:45. Олимпиаштадион (Берлин)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи Германия — Нидерланды можно в футбольном матч-центре «СЭ» и на официальном сайте УЕФА.

В России прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть игру можно на сайте okko.tv и в приложении сервиса по подписке. Начало матча — в 22.45 мск.

Германия после пяти туров Лиги наций набрала 8 очков и занимает второе место в группе A2. В предыдущем матче команда Юргена Клоппа обыграла Сербию на выезде (3:1). Голы в составе немцев забили Флориан Вирц и Браян Груда, еще один мяч сербский защитник Срджан Бабич отправил в собственные ворота.

Нидерланды с 11 очками возглавляют группу. В предыдущей встрече команда Хави Эрнандеса разгромила Грецию (7:0). Три мяча забил Тиджани Рейндерс, дубль оформил Юрриен Тимбер, по одному голу провели Крисенсио Саммервилл и Дониэлл Мален.

Первый матч команд 24 сентября завершился вничью (1:1). Победа в Берлине позволит Германии сравняться с Нидерландами по очкам и обойти их по результатам личных встреч.

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