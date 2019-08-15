Георгий Джикия: «Максименко спас «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (2:1).

— Почему «Спартак» провел два разных тайма?

— Самое главное — итог, матч состоит из двух таймов. Мы победили, добились результата и прошли дальше. Собственно, мы этого и хотели. У нас все нормально.

— Почему в первом тайме «Спартак» не играл активно, ведь «Тун», казалось, не предлагал какого-то сумасшедшего темпа.

— Наши планы сбил первый гол, который соперник забил очень быстро. Мы стали действовать более аккуратно. Потом собрались, начали выполнять свою работу и забили два гола после перерыва.

— Уверенность появилась только после второго гола?

— Да она и в первом тайме присутствовала. В любом случае мы дома должны были забивать, всю игру действовали концентрировано. Понятно, что пару раз упустили нападающих. Но Максименко нас спас, он — огромный молодец. Но, думаю, этой похвалы достаточно. Перебарщивать не стоит. (Александр Рогулев)