Георгий Джикия: «Что было в раздевалке, останется в раздевалке»
15 августа 2019, 22:18
Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1).
«Быстрый гол, конечно, сбил планы, — рассказал Джикия в эфире «Матч Премьер». — Надо было успокоиться, взять игру под контроль.
Конечно, острый момент пропустили, но спасибо Максименко. А дальше контролировали игру и заслуженно победили.
Что было в раздевалке, останется в раздевалке. Но мы успокоились и стали контролировать игру. Остыли. Забили два быстрых мяча во втором тайме, после чего игра, можно сказать, была сделана.
Постепенно набираем кондиции. Эту игру, думаю, в актив можно занести. Самое главное, что прошли дальше.
Теперь пару часов отдохнем и будем готовиться к дерби".