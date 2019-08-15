Георгий Джикия: «Что было в раздевалке, останется в раздевалке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1).

«Быстрый гол, конечно, сбил планы, — рассказал Джикия в эфире «Матч Премьер». — Надо было успокоиться, взять игру под контроль.

Конечно, острый момент пропустили, но спасибо Максименко. А дальше контролировали игру и заслуженно победили.

Что было в раздевалке, останется в раздевалке. Но мы успокоились и стали контролировать игру. Остыли. Забили два быстрых мяча во втором тайме, после чего игра, можно сказать, была сделана.

Постепенно набираем кондиции. Эту игру, думаю, в актив можно занести. Самое главное, что прошли дальше.

Теперь пару часов отдохнем и будем готовиться к дерби".