Генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов футболистов Йонас Баер-Хоффман на специальном вебинаре, организованном Soccerex, оценил ситуацию в футболе.

— Что важнее сегодня для игрока — футбол, возвращение на поле или вопрос здоровья? И то, и другое. Кроме того, сегодня мы обращаем внимание на психологическое состояние футболистов, оно значительно ухудшилось в нынешних условиях неопределенности, — отметил Баер-Хоффман. (Александр Бобров)