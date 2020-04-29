Генсек Ассоциации европейских клубов: «Нанесен удар по всей пирамиде футбола!»

Генеральный секретарь Ассоциации европейских клубов Микеле Сентенаро на специальном вебинаре, организованном Soccerex, оценил влияние коронавируса на ситуацию в футболе.

— Я сам из Италии. И лично прочувствовал все то, что происходило и происходит. Страдают все, вся футбольная индустрия. На первом месте, конечно, здоровье и забота о нем. Это главное. Что касается влияния на футбол... Главные в футбольной цепочке — это клубы и футболисты. И сегодня они страдают больше всего. Все — от премьер-лиг, от средних и малых клубов до любительских. Одни не получают доходов от телетрансляций, другие, любители, — удовольствия от самой игры. Те, кто живет за счет воспитания футболистов и их продажи, страдают от падения стоимости игроков. Удар нанесен по всей пирамиде футбола! — отметил Сентенаро. (Александр Бобров)