Гендиректор «Спартака» признался, что Черенков влюбил его в клуб

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о легендарном футболисте красно-белых Федоре Черенкове.

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит мероприятие, посвященное 65-летию со дня рождения Федора Черенкова.

— Наверное, сегодня не столько день скорби, сколько день памяти. Мы вспоминаем отличного, народного, любимого футболиста. Для меня Черенков — этот тот человек, который влюбил меня в футбол, в «Спартак». И с тех пор я никогда не перестану болеть за этот клуб. Это был уникальный футболист, ты не понимал, что он сделает в следующую секунду на поле. Он по-настоящему народный футболист. Его уважают не только болельщики «Спартака», но и остальных клубов, — сказал Малышев.

В четверг, 25 июля, футболисты «Спартака», главный тренер Деян Станкович и руководство красно-белых возложили цветы к могиле Федора Черенкова.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).