Гари Линекер: "Считаю Трампа нарциссом, женоненавистником и ксенофобом"

Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​ рассказал, почему плохо относится к президенту США Дональду Трампу в интервью спортивному обозревателю и ведущей Марии Командной на ее Youtube-канале "COMMANDOS".

– Я думаю, что он нарцисс, женоненавистник. Думаю, что он ксенофоб и хам. Я вообще считаю, что в целом он очень неприятный человек. Но я его не знаю. Поэтому, возможно, я не могу столько "предъявлять" ему. Мне не нравится, как он себя ведет. Его манеры не соответствуют тому, как должен вести себя президент. Конечно, он долгое время был бизнесменом. Он был очень успешен, но иногда он даже заставляет меня смеяться тем, что он пишет в Твиттере. Как будто пишет ребенок. Это забавно. Но позитивных сторон в этом человеке я, в целом, не вижу, – сказал Линекер в интервью Командной.

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