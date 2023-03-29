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Гаджиев считает, что большинство граждан России не захотят соответствовать рекомендациям МОК

Алина Савинова
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Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов на международные турниры.

«Мир многолик, люди разные. Кто-то, может, согласится на такие условия. Когда-то на Играх не было политики, на них выступали любители. Но это все давно в прошлом. Спорт давным-давно стал серьезной политикой. И сейчас все эти пункты, которые выдвинул МОК, — политические. Требовать от спортсменов, чтобы они отказались от общенациональных интересов, политических взглядов, курса, по которому идет страна, — это как? Для меня это неприемлемо. Я воспитывался в друге время и в другой стране. Думаю, сегодня люди не только моего поколения, граждане страны в большинстве своем не смогут соответствовать этим требованиям МОК. Не захотят», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-bol-shinstvo-grazhdan-rossii-ne-zahotyat-sootvetstvovat-rekomendatsiyam-mok/
Гаджи Гаджиев
МОК
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
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 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
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 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 - : -
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