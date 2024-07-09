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Судейство

Сегодня, 11:47

Футбольный судья не обязан проверять размер и материал щитков. С 1 июля уточнены правила игры

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футбольный щиток.
Фото Global Look Press

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменения и уточнения в правила игры, которые вступили в силу с 1 июля этого года.

В частности, теперь законодательно прописано, кто несет ответственность за размер и соответствие (пригодность) защитных щитков, в которых обязаны играть футболисты.

Что они используют, больше не забота судей. Выйдут с картонками или частями пластикового стакана под гетрами (а такое бывало) — проблемы игроков. Потом пусть не кричат на весь стадион, что им больно.

Судьи действительно обязаны проверять экипировку игроков (перед началом матча) и запасных футболистов (перед их выходом на поле). Судьи должны обеспечить, чтобы у каждого в ходе матча были щитки. Но они не обязаны проверять размер щитков и/или материал, из которого они сделаны.

ИФАБ четко разъяснил это: о наличии щитков, обеспечивающих должную защиту, должны заботиться сами футболисты. А в юношеских и детских командах это обязанность тренеров и родителей.

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