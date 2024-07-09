Футбольный судья не обязан проверять размер и материал щитков. С 1 июля уточнены правила игры
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменения и уточнения в правила игры, которые вступили в силу с 1 июля этого года.
В частности, теперь законодательно прописано, кто несет ответственность за размер и соответствие (пригодность) защитных щитков, в которых обязаны играть футболисты.
Что они используют, больше не забота судей. Выйдут с картонками или частями пластикового стакана под гетрами (а такое бывало) — проблемы игроков. Потом пусть не кричат на весь стадион, что им больно.
Судьи действительно обязаны проверять экипировку игроков (перед началом матча) и запасных футболистов (перед их выходом на поле). Судьи должны обеспечить, чтобы у каждого в ходе матча были щитки. Но они не обязаны проверять размер щитков и/или материал, из которого они сделаны.
ИФАБ четко разъяснил это: о наличии щитков, обеспечивающих должную защиту, должны заботиться сами футболисты. А в юношеских и детских командах это обязанность тренеров и родителей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -