15 августа, 19:00

Футбольная статистика, спортивный раздел на ТВ Станциях и голосование за победителей. Новое в спорте на «Кинопоиске»

В онлайн-платформе произошли качественно новые изменения.

Режим «Инсайты»

  • В марте, к старту матчей Кубка Гагарина, «Кинопоиск» добавил в спортивный раздел режим «Инсайты». В нем можно следить за статистикой команд и игроков. А теперь он заработал и для футбольных матчей — как раз к новому сезону РПЛ.

  • Режим подскажет статистику команд по разным показателям — например, удары, офсайды и фолы. Также с помощью «Инсайтов» можно узнать лидеров чемпионата по десяти показателям — гол и пас, удары в створ, пробег по полю в километрах, сухие матчи вратарей, отбитые удары, успешные обводки и другие.

  • При нажатии статистика появится с правой стороны от трансляции, поэтому цифры можно изучать без риска пропустить что-то важное в матче.

  • Вся информация в «Инсайтах» обновляется во время трансляции на основе данных Яндекс Спорттеха. Этот сервис быстро обрабатывает данные по более чем 100 параметрам, включая скорость и преодоленное игроками расстояние.

  • Функция доступна на всех Smart TV и Android TV, а осенью появится в мобильном приложении.

Зрительское голосование

  • В анонсах футбольных и хоккейных матчей теперь можно проголосовать за возможный результат встречи и посмотреть, как шансы соперников оценивают другие зрители Кинопоиска.

Раздел «Спорт» с Алисой на ТВ Станциях

  • Раньше смотреть спортивный контент на ТВ Станциях можно было только на телеканалах или через приложения видеосервисов. Теперь в отдельный раздел «Спорт» можно перейти в главном меню ТВ Станции.

  • Для управления просмотром достаточно голосовых команд: просто скажите «Алиса, включи футбол» или «Алиса, напомни о матче».

Любимые футбольные команды на «Кинопоиске»

  • На Кинопоиске можно добавлять команды в список любимых. Благодаря этому матчи клуба показываются в спортивном разделе первыми.

Интересные факты из полученной статистики

  • «Сами с удивлением узнали, что Дзюба лучший в РПЛ по верховым единоборствам, а быстрее всех бегает Данил Круговой из ЦСКА», — отметил Михаил Калашников, руководитель группы спортивных трансляций.

  • Футболисты «Динамо» пробегают 119 километров за игру и подают угловые каждые 10 минут.

  • В матче «Спартак» — «Зенит» зрители ожидают финтов от Эсекьеля Барко и Луиса Энрике — в этом чемпионате они уже восемь раз проходили соперников за счет дриблинга.

РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
8
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
