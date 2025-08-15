Футбольная статистика, спортивный раздел на ТВ Станциях и голосование за победителей. Новое в спорте на «Кинопоиске»
В онлайн-платформе произошли качественно новые изменения.
Режим «Инсайты»
-
В марте, к старту матчей Кубка Гагарина, «Кинопоиск» добавил в спортивный раздел режим «Инсайты». В нем можно следить за статистикой команд и игроков. А теперь он заработал и для футбольных матчей — как раз к новому сезону РПЛ.
-
Режим подскажет статистику команд по разным показателям — например, удары, офсайды и фолы. Также с помощью «Инсайтов» можно узнать лидеров чемпионата по десяти показателям — гол и пас, удары в створ, пробег по полю в километрах, сухие матчи вратарей, отбитые удары, успешные обводки и другие.
-
При нажатии статистика появится с правой стороны от трансляции, поэтому цифры можно изучать без риска пропустить что-то важное в матче.
-
Вся информация в «Инсайтах» обновляется во время трансляции на основе данных Яндекс Спорттеха. Этот сервис быстро обрабатывает данные по более чем 100 параметрам, включая скорость и преодоленное игроками расстояние.
-
Функция доступна на всех Smart TV и Android TV, а осенью появится в мобильном приложении.
Зрительское голосование
-
В анонсах футбольных и хоккейных матчей теперь можно проголосовать за возможный результат встречи и посмотреть, как шансы соперников оценивают другие зрители Кинопоиска.
Раздел «Спорт» с Алисой на ТВ Станциях
-
Раньше смотреть спортивный контент на ТВ Станциях можно было только на телеканалах или через приложения видеосервисов. Теперь в отдельный раздел «Спорт» можно перейти в главном меню ТВ Станции.
-
Для управления просмотром достаточно голосовых команд: просто скажите «Алиса, включи футбол» или «Алиса, напомни о матче».
Любимые футбольные команды на «Кинопоиске»
-
На Кинопоиске можно добавлять команды в список любимых. Благодаря этому матчи клуба показываются в спортивном разделе первыми.
Интересные факты из полученной статистики
-
«Сами с удивлением узнали, что Дзюба лучший в РПЛ по верховым единоборствам, а быстрее всех бегает Данил Круговой из ЦСКА», — отметил Михаил Калашников, руководитель группы спортивных трансляций.
-
Футболисты «Динамо» пробегают 119 километров за игру и подают угловые каждые 10 минут.
-
В матче «Спартак» — «Зенит» зрители ожидают финтов от Эсекьеля Барко и Луиса Энрике — в этом чемпионате они уже восемь раз проходили соперников за счет дриблинга.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2