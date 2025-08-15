Футбольная статистика, спортивный раздел на ТВ Станциях и голосование за победителей. Новое в спорте на «Кинопоиске»

В онлайн-платформе произошли качественно новые изменения.

Режим «Инсайты»

В марте, к старту матчей Кубка Гагарина, «Кинопоиск» добавил в спортивный раздел режим «Инсайты». В нем можно следить за статистикой команд и игроков. А теперь он заработал и для футбольных матчей — как раз к новому сезону РПЛ.

Режим подскажет статистику команд по разным показателям — например, удары, офсайды и фолы. Также с помощью «Инсайтов» можно узнать лидеров чемпионата по десяти показателям — гол и пас, удары в створ, пробег по полю в километрах, сухие матчи вратарей, отбитые удары, успешные обводки и другие.

При нажатии статистика появится с правой стороны от трансляции, поэтому цифры можно изучать без риска пропустить что-то важное в матче.

Вся информация в «Инсайтах» обновляется во время трансляции на основе данных Яндекс Спорттеха. Этот сервис быстро обрабатывает данные по более чем 100 параметрам, включая скорость и преодоленное игроками расстояние.