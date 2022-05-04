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Сегодня, 19:06

Футболка Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продана на аукционе за 9,3 миллиона долларов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футболка сборной Аргентины, в которой Диего Марадона забил «рукой бога», продана на аукционе за рекордную сумму.

Как сообщает аукционный дом Sotheby's, товар на онлайн-торгах был продан за 9,3 миллиона долларов.

Это рекордная цена, когда-либо заплаченная за футболку спортсмена. Предыдущий рекорд принадлежал майке, которую носил легенда американского бейсбола Бейб Рут из клуба «Нью-Йорк Янкис» в конце 1920-х годов. Она была продана в 2019 году за 5,6 миллиона долларов.

Последние 35 лет эта футболка Марадоны принадлежала бывшему полузащитнику английской команды Стиву Ходжу — игроки обменялись майками в конце той встречи.

«Рука Бога» — это гол рукой Диего Марадоны на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира-1986 против сборной Англии.

Диего Марадона
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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