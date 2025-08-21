Футболистка Овалье перешла из «Тигрес» в «Орландо Прайд» за рекордную для женского футбола сумму

Нападающая «Тигрес» Лизбет Овалье перешла в «Орландо Прайд», сообщает пресс-служба американского клуба.

По информации BBC, сумма трансфера стала рекордной для женского футбола. «Орландо Прайд» заплатил 1,5 миллиона долларов. Предыдущий рекорд был установлен после перехода Оливии Смит из «Ливерпуля» в «Арсенал» в июле за 1,3 миллиона.

Овалье подписала двухлетний контракт с «Орландо Прайд». 25-летняя мексиканка провела 283 матча за «Тигрес» и забила 133 гола.