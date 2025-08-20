Футболист из любительского клуба впал в кому после драки

Футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич впал в кому после драки, сообщает Sport Baza.

По сведениям источника, Ерошевич попал в конфликт с посетителями ночного клуба в Щелково, после чего на улице началась потасовка. Один из зачинщиков ударил спортсмена сзади, и тот упал головой об асфальт. Несмотря на то, что Ерошевич потерял сознание, его продолжили избивать.

У футболиста диагностированы открытый перелом черепа, гематома головного мозга и перелом гортани. Он перенес две операции и находится в реанимации. После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.