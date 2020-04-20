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FourFourTwo составил топ-50 форм в истории. В рейтинге есть футболка сборной СССР

02:00
Сборная СССР. Фото Vostokmedia
Сборная СССР. Фото Vostokmedia

Портал FourFourTwo составил топ-50 лучших футбольных форм в истории. Возглавил рейтинг комплект, в котором сборная Дании участвовала на чемпионате мира-1986 в Мексике. Второе место — у футболки «Бока Хуниорс» образца 1981 года. На третьей позиции — форма национальной команды Голландии на чемпионате Европы-1976.

На 33-м месте красная форма сборной СССР на чемпионате мира-1970, у вратарей был полностью черный комплект. Тогда Советский Союз в четвертьфинале уступил Уругваю (0:1).

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